Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Nos bons plans pour des repas rapides, sains et variés

Rendue mondialement connue par la célèbre Martha Stewart, la fée du logis et cuisinière hors pair américaine, la technique du "One pot pasta" a fait ses preuves et est approuvée par toutes les tranches d'âge. L'idée est simplissime: une seule grande poêle qui a l'avantage non négligeable d'éviter la montagne de vaisselle. On y dispose dans un ordre bien défini les différents ingrédients (pâtes de toutes formes, légumes, fromage,...), on laisse mijoter et on déguste. Prêt en 15-20 minutes. Imparable!

Pasta magique, Super Facile, éditions Marabout.

Sur le même concept des "pâtes magiques" ou du "one pot meal", l'entreprise belge Lily Bulk propose des kits de repas 100% bio prêts en une quinzaine de minutes. La gamme "bio mix" se décline en risotto, couscous, burger ou version thaïe. Le principe : on découpe quelques légumes déterminés selon le mix choisi (épinards, courgettes, potiron,...) on mélange avec les épices et les pâtes (ou le riz) contenus dans le bocal consigné, on laisse mijoter un petit quart d'heure et on déguste 3 à 4 bonnes portions. Recettes testées et approuvées sur un enfant de 5 ans.

La révolution du "batch cooking"

Procrastineurs s'abstenir! Le "meal prep", soit la préparation des repas à l'avance aussi connue sous le concept de "batch cooking" ("cuisiner par lots") dans le monde anglo-saxon est LA tendance culinaire de cette rentrée. Surfant sur la vague, Hachette Cuisine a sorti un ouvrage de recettes au titre plus qu'alléchant "En 2 h je cuisine pour toute la semaine". Mais oui, et si c'était ça la solution miracle ? L'auteure, Caroline Pessin, propose de débloquer deux heures d'affilée le week-end. Objectif : concocter, en une seule (mais plutôt longue) session culinaire et idéalement le dimanche pour la fraîcheur des préparations, cinq soupers et deux entrées, pour nourrir une famille de quatre du lundi au vendredi soir. Au moment voulu, il suffit juste de réchauffer les plats (comptez 5 à 15 minutes de préparation et de réchauffage).

Au total, ce ne sont pas moins de 80 repas (pour 16 menus hebdomadaires complets, soit 4 par saison), faits maison, sans gâchis et avec des produits de saison qui sont détaillés. Pratique aussi, la liste de courses complète avec tous les ingrédients classés par rayons pour chaque session de cuisine. Le concept plaira aux personnes organisées peu enclines à l'improvisation et qui n'ont pas peur de la pile de vaisselle... Attention, les deux heures de cuisine annoncées sont un peu trompeuses.

L'auteure et styliste Anne Loiseau propose, elle aussi, dans son ouvrage La révolution du batch cooking de gagner du temps et de faire des économies tout en mangeant sainement avec ses idées de recettes à cuisiner à l'avance. Elle nous promet carrément une véritable révolution en cuisine! Sa méthode: préparer le week-end, assembler la semaine.

Sur Instagram, les hashtag "Batch cooking" et "meal prep" rendent n'importe quel tupperware et Parfait sexy.

Le livre de recettes Le meal prep au service de votre santé! va, lui, un pas loin en s'offrant les services d'un nutritionniste pour la préparation de 75 plats (déjeuners, dîners et soupers) spécifiquement conçus pour être cuisinées à l'avance. Pour chacune des préparations, le choix est offert entre une portion "gestion de poids" et une portion "énergie", de quoi combler tous les profils à la maison de l'ado à papa.

Le meal prep au service de votre santé ! 75 repas à cuisiner d'avance, de Jimmy Sévigny, éditions Trécarré.

Mais qu'est-ce qu'on mange ce soir?

Anne Lataillade est blogueuse mais pas que, mère et femme active, elle se bat avec le temps, comme tout le mode en somme. Dans ce premier opus de la collection "80 menus pour les jours de semaine", elle nous livre ses recettes préférées, celles plébiscitées par ses enfants et son mari, mais aussi, et là est tout l'intérêt, ses petits plats réalisés en un tour de main, certains en moins de 10 minutes! Ou encore, ses recettes miracles mijotées avec les restes du frigo et les fonds de placard. Pour ne plus avoir à répondre avec désespoir à la sempiternelle question qui sort de la bouche de nos petites têtes blondes sur le coupe de 18h11: "Mais qu'est-ce qu'on mange ce soir?".

Une idée de recette par jour

Pour les papas et mamans qui ne veulent pas tourner en rond et présenter chaque semaine les mêmes plats à leur progéniture (mais si celle-ci mangerait des pâtes bolo tous les jours), le concept d'almanach culinaire à garder en permanence près des fourneaux est toujours une bonne idée. Chaque jour, on découvre une idée de recette simple, rapide et familiale pour le dîner avec la liste de courses détachable des ingrédients correspondants.

On fait quoi pour le dîner ? Mémoniak 2018-2019, éditions 365

L'ouvrage "Mieux manger toute l'année" signé Laurent Mariotte fournira également de nombreuses idées de repas sains et variés aux parents pressés. Tout au long de l'année scolaire, le chroniqueur culinaire français propose une recette par jour ainsi que des centaines d'astuces pour faire ses courses, choisir les meilleurs produits ou fêter par un bon repas l'un des événements qui ponctuent l'année. Il nous livre, par exemple, la véritable recette de la crêpe Suzette pour la Chandeleur, nous guide pour acheter les meilleurs melons sur un marché français ou encore, la meilleure manière de repérer une vraie tomate coeur de boeuf.

Mieux manger toute l'année - 2018, Laurent Mariotte, éditions Solar Cuisine

Sur la Toile, allez aussi jeter un coup d'oeil à la sélection de recettes express faciles compilées par la communauté du site "Femmes débordées". Une plate-forme qui regorge par ailleurs d'une multitude de bons plans et de conseils en tous genres (et pas que pour les mamans débordées). Un livre reprenant ces conseils vient d'être édité.

Carrés de légumes savoureux

Pour relever en un tour de main un simple plat de pâtes insipides, les "Carrés Futés" sont une alternative plus équilibrée aux traditionnels cubes de bouillon qui contiennent énormément de sel et d'exhausteurs de goût. Il s'agit de carrés de légumes 100% naturels et d'origine 100% végétale composés uniquement de légumes et de beurre de cacao (au goût neutre), qui apporte à n'importe quelle préparation une délicieuse texture fondante (voir des idées de recettes ici). Ces tablettes que l'on prendrait presque pour du chocolat sont certifiées sans conservateurs, sans additifs, sans exhausteurs de goût, sans colorant et sans sel. Trois sortes sont actuellement disponibles: Tomate Poivron Basilic Echalote, Poireau Céleri Fenouil et Betterave Carotte Ail. Pour le moment, uniquement via l'e-shop de la marque en Belgique.

Mon robot chéri

Un robot de cuisine peut aussi être d'une grande utilité pour gagner des minutes précieuses. Si vous n'avez pas les moyens (ou l'envie) de dépenser plus de 1000 euros dans un Thermomix®, il existe des appareils multifonctions moins chers, comme l'"AutoCook" de Bosch (environ 300 euros, voir notre test ici) qui permettent de réaliser facilement des petits plats mitonnés sans trop de vaisselle. Plus cher (environ 700 euros) le "Cuisine Companion" de Moulinex possède aussi plus d'atouts: il cuit, mijote, cuit à la vapeur, rissole, mélange, pétrit et bat et cela sans surveillance, plutôt pratique quand on doit donner le bain ou faire les devoirs.

Zappez la corvée courses

Pour éviter la corvée courses qui prend déjà à elle toute seule un temps considérable, les colis-repas avec un menu prédéfini sur la semaine sont aussi une bonne option. Notre coup de coeur va aux box qui mettent le bio et le local à l'honneur comme celle d'eFarmz ou la Little Green Box.

Vous voilà parés pour une rentrée zen derrière les fourneaux! Pensez aussi à relâcher la pression certains soirs et à glisser une pizza surgelée dans le four...