Quand Bruxelles défend ses saveurs

Une nouvelle génération de restaurateurs se dresse face à la crise, à la morosité et à cette mondialisation galopante qui précipite nos traditions dans l'oubli. Leur antidote ? Les recettes de grands-mères et la gastronomie populaire, remises au centre des assiettes avec ce qu'il faut de style et de bon goût, y compris dans la déco des lieux.