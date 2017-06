Quatorze chefs dans les cieux pour "Dinner in the sky"

Le concept de restaurant multi-étoilé éphémère accueille Yves Mattagne ("Sea Grill"**), Lionel Rigolet ("Comme chez Soi"**), Pascal Devalkeneer ("Chalet de la Forêt"**), Bart De Pooter ("De Pastorale"**), Pierre Résimont ("l'Eau Vive"**), Viki Geunes ("'t Zilte"**), Filip Claeys ("De Jonkman"**), David Martin ("La Paix"*), Giovanni Bruno ("Senzanome"*), Luigi Ciciriello ("La Truffe Noire"*), Isabelle Arpin*, Alexandre Dionisio ("Villa in the Sky"*), Franco Spinelli ("San Daniele"*) et Karen Torosyan ("Bozar Brasserie"*). "Ici, le chef vous tend l'assiette. Il fait à manger rien que pour vous. Il y a une communion, une fusion particulière loin de celle que l'on peut retrouver au restaurant", estime le chef du Senzanome.

Imaginées en 2006, les plates-formes de "Dinner in the Sky" sont aujourd'hui présentes dans soixante pays, dont la Malaisie, Malte ou le Bahrein, ayant accueilli les plus grands chefs du monde dont Joël Robuchon***, Heston Blumenthal**, Pierre Gagnaire***, et tout récemment Massimo Bottura***.

Depuis 2012, l'entreprise belge partage, chaque année dans le courant du mois de juin, ce succès avec sa ville de naissance, en partenariat avec VisitBrussels et la Ville de Bruxelles. "L'idée étant de mettre en avant la gastronomie étoilée belge de la façon la plus surréaliste qui soit", indiquent les organisateurs.