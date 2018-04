Quatre bières belges certifiées bio déclinées uniquement à la levure

L'unique brasserie artisanale à Liège à brasser ses propres bières, Brasse & Vous, a fait le choix de l'innovation en créant quatre bières de saison en déclinant uniquement la levure utilisée. Les bières de saison étaient autrefois destinées à désaltérer les ouvriers agricoles durant les moissons. Elles ont donc pour caractéristique d'être des bières légères et rafraîchissantes, pauvres en alcool et pouvant utiliser diverses céréales. "Depuis une quinzaine d'années, on constate un engouement pour les différents types de houblons. Mais ce qui fait la bière, ce qui la finalise, c'est la levure. Son impact est considérable sur le produit final", explique Bruno Bonacchelli, à l'initiative du projet.

Ainsi quatre levures différentes issues de Belgique ou de pays européens ont été sélectionnées et utilisées pour fermenter exactement le même moût. Chacune d'elle apportant une spécificité créant "Les Quatre Saisons de Liège" : Sighild - l'hivernale (plus riche et chaleureuse) ; Capucine - le printanière (plus complexe et sauvage) ; Alissa - l'estivale (plus désaltérante) ; et la Oriane - l'automnale (plus épicée).

Ces nouveaux nés sont certifiés bios et seront présentés au grand public du 20 au 22 avril à la Cité de la Bière qui prendra place au Musée de la Vie Wallonne de Liège. Ces quatre bières viennent s'ajouter au huit déjà existantes divisées en deux catégories : la Légia et l'Esperluette. "Nous allons également organiser un évènement où nous proposerons des dégustations. Si l'une d'elle sort du lot, nous espérons la hisser au titre de la bière de Liège et réinstaurer cette tradition perdue", ambitionnent ces brasseurs liégeois.