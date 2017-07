Quatre façons originales d'utiliser son barbecue (vidéos)

Une pizza au barbecue

Voici trois techniques différentes en vidéo :

Fruits grillés

Les Brochettes de fruits faites de bananes, fraise, mangue ou autre. On les saupoudre de sucre. Elles sont prêtes dès qu'elles sont dorées.

Le pamplemousse est également un candidat idéal : on coupe le fruit en deux, on ôte les pépins, on saupoudre le tout de sucre et on place le fruit côté plat vers le grill. Ça marche aussi avec un ananas entier que l'on peut cuire à la broche en le faisant régulièrement tourner et en l'aspergeant régulièrement d'un mélange de sucre et de cannelle avec un peu d'eau.

On peut aussi insérer une barre de chocolat dans une banane et cuire le tout sur une pique à barbecue.

Ou encore comme ceci

Pop corn et pain perdu

Voici comment cuire votre pop corn au barbecue. Il existe des grilles spéciales, mais c'est aussi possible comme ceci.

Ou comme cela, ça marche aussi

Une autre douceur est également possible sur votre grill. Le pain perdu. Pour éviter qu'il se désintègre sur la grille, ne le mouillez pas trop avec le mélange oeuf-vanille-lait, mais, surtout, n'utilisez pas du pain trop vieux.

Camembert, mais pas seulement

La recette de base est la suivante: on sort le camembert, on le débarrasse de son emballage papier, on le remet dans la boîte qu'on enrobe d'aluminium. Reste plus qu'à laisser fondre pour qu'on puisse y tremper du pain ou des pommes.

Voici la même recette, mais un chouïa plus raffinée.

Il y a aussi les champignons farcis au fromage frais et aux fines herbes. On enlève le pied du champignon et on les fait griller, la farce vers le haut.

On peut aussi vider des pommes de terre au 2/3, les farcir avec du chèvre qui aura été mélangé à la pulpe de pomme de terre et avec des lardons et de la ciboulette. Ensuite, refermez le tout et emballez-les dans du papier aluminium.

Et, bien sûr, il y a l'Halloumi qui se laisse merveilleusement griller.