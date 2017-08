Quatre recettes de pâtes aussi simples que délicieuses

On estime qu'il faut en moyenne entre 70 grammes de pâtes par personne. Pour les plus gourmands, on peut aller jusqu'à 100 précise The Guardian. Pour une cuisson "al dente", on enlève une minute au temps indiqué sur le paquet. Il faut compter 1 litre d'eau par 100 grammes de pâte et une cuillère à café de gros sel par litre d'eau (qu'on ne rajoute que quand l'eau bout).

L'Aglio, olio e peperoncino (ail, huile et piment)

Le truc est de ne pas être chiche ni sur l'ail ni sur le piment. Mais aussi de rajouter de l'huile froide peu à peu. En rajoutant à chaque fois un peu d'huile lorsque l'ail commence à grésiller cela permet à l'ail de s'infuser sans qu'il ne cuise de trop.

Lorsqu'il n'a plus d'huile à rajouter et que l'ail commence à prendre de la couleur, rajouter le piment. Le faire revenir rapidement et ensuite rajouter quelques cuillères à soupe de l'eau de pâtes.

Rajoutez les pâtes égouttées et mélangez vigoureusement le tout. Rajouter un peu d'eau de cuisson si c'est trop sec. Saupoudrez de persil, de parmesan ou de pecorino.

Pour six personnes :

500 grammes de pâtes

4 gousses d'ail

Un piment (de quoi avoir une cuillère à soupe)

200 ml d'huile vierge.

Un exemple en vidéo

2) La Carbonara

Pour que l'oeuf ne se brouille pas, il vaut mieux le mélanger fermement (pourquoi pas avec un fouet électrique) dans un bol chaud avec le parmesan fraîchement râpé jusqu'à obtenir un mélange crémeux (idéalement avec un peu de mousse).

Pendant ce temps, cuire la viande dans une poêle beurrée avec du poivre. Une fois doré, déposer les morceaux dans une assiette afin qu'ils restent croquants.

Une minute avant de la cuisson, on peut rajouter deux trois cuillères de l'eau de cuisson au mélange oeufs-parmesan. Ensuite, on mélange l'ensemble avec les pâtes encore chaudes et la viande. On sert minute.

Pour six personnes:

Pancetta. Les vrais de vrais optent pour la Guanciale (de la joue de cochon) (+- 10 tranches)

1 oeuf par personne + 1 oeuf pour le plat. Du coup pour six personnes, c'est 7. Et on emploie que le jaune.

Pour ceux qui souhaitent voir une variante en vidéo :

3) Thon, tomates et olives

Acheter des olives avec des noyaux. Les écraser avant de les dénoyauter (ça rajoute du goût). Vous pouvez aussi rajouter de la menthe du persil de l'origan ou de la marjolaine. Mais surtout pas du fromage.

Faites revenir deux gousses d'ail finement coupées ainsi que le piment et les tomates concassées dans quatre cuillères à soupe d'huile. Amenez à ébullition et faites mijoter pour 10 minutes.

Juste avant que les pâtes ne soient prêtes, rajoutez les 400 grammes de thon à la sauce. Assaisonnez à votre convenance. Rajoutez une cuillère de l'eau de cuisson au mélange. Il ne reste plus qu'à servir avec quelques feuilles de menthe.

4) Cacio e pepe (fromage et poivre)

Pour que le Pecorino ait la bonne consistance, il ne faut pas le presser contre la râpe. Il faut le caresser pour que le fromage râpé ainsi ressemble à de la neige qui tombe. L'idéal est d'obtenir l'équivalent de 5 cuillères à soupe ou plus.

Dans cette recette, l'eau est un élément important puisqu'il va lier le poivre et le Fromage ; il faut donc qu'il y ait autant d'amidon que possible. Il on ne doit donc utiliser que 3 litres d'eau pour 500 grammes de pâtes. Il faut aussi tourner dans l'eau pour que les pâtes ne collent pas entre elles.

Écrasez environ 2 cuillères à café de poivre noir dans une sauteuse en rajoutant de l'huile d'olive et une louche de l'eau de cuisson et portez à ébullition.

Égouttez les pâtes et mélangez bien le tout. Si nécessaire, rajoutez un peu d'eau des pâtes pour avoir l'épaisseur voulue.