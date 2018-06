Quel est le meilleur vin en BIB disponible en supermarché ?

Dégustés à l'aveugle, les BIB ont été servis en trois temps : les rosés, les blancs et les rouges. Après traitement statistique des résultats mobilisant trois méthodes de dépouillement, six références se démarquent et une enseigne se distingue : Colruyt.

Aucun rosé ne réussit simultanément les trois méthodes de dépouillement C'est donc trois références en blanc et trois autres en rouge qui sont retenues.

En blanc

(1) Everyday Vin Blanc (Sans indication géographique) de Colruyt

(2) Blygedacht Blanc (Afrique du Sud) de Colruyt

(3) Domaine Vinsmoselle Rivaner (AOC Luxembourg) de Delhaize.

En rouge

(1) Pays d'Oc Cabernet Sauvignon (IGP Pays d'Oc) de Carrefour

(2) Duc De Lerme (IGP Pays d'Oc) de Colruyt

(3) Los Molinos (AOC Valdepenas) de Carrefour.

L'enseigne Colruyt se distingue alors en classant quatre références, contre deux pour Carrefour et une pour Delhaize.

Lors de la dégustation, deux références ont été déclassé unanimement par les dégustateurs car elles présentaient des défauts : La Boîte à Vin (Chili) de Carrefour qui était oxydé ; et Il Caretto (Italie) de Delhaize qui avait une piqûre acétique.

Ce test sensoriel a également permis de délivrer quelques tendances intéressantes. Ainsi, les BIB en rouge sont plus appréciés que ceux en blanc (avec une moyenne de 2,40 pour les rouges contre 2,05 pour les blancs, soit une appréciation de +17% pour les rouges par rapport aux blancs).

Enfin, ni le prix, ni l'appellation ne semblent être un gage de qualité.