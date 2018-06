Quelque 60.000 gourmands à la 5e édition du Brussels food truck festival

"Nous souhaitons pérenniser ce rendez-vous de la gourmandise à Bruxelles en ce lieu étonnant et tellement adapté. Nous avons pour ambition de faire encore mieux l'an prochain, en ajoutant des activités de loisir, pétanque ou autre", a indiqué Fabrice Willot, président du Brussels Food Truck Festival et de la European Food Truck Association. Des prix ont été remis dimanche à quelques exposants dans différentes catégories (notamment "Minute papillon" pour le gourmet award, "Du lard et du cochon" pour le terroir award, "Mille Aerpas" pour le latino award ou encore "Le Bateau D'azad" pour l'oriental award). Les différents exposants étaient invités à utiliser des contenants biodégradables. A l'issue du festival, les bénévoles du frigo solidaire d'Uccle sont venus chercher les invendus. L'an dernier, l'événement s'était tenu sur le site de Tour & Taxis et avait attiré 65.000 visiteurs. Pour cette édition 2018, les organisateurs espéraient accueillir 100.000 visiteurs.