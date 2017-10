Quelques mesures de prudence pour savourer la saison des champignons

Chaque année le Centre Antipoisons reçoit entre 300 et 500 appels au 070/245.245 pour des accidents impliquant des champignons. Les étés pluvieux sont particulièrement favorables à une poussée abondante. Les accidents sont d'ailleurs nombreux cette année avec plus de 300 appels déjà enregistrés dont 134 rien que pour le mois d'août, s'inquiète le Centre.

Les appels les plus fréquents concernent des enfants de moins de quatre ans qui, par curiosité, goûtent un morceau de champignon trouvé au jardin ou en promenade. Vu les faibles quantités avalées, ce genre d'accident est en général sans gravité, tient à rassurer le Centre Antipoisons.

Par contre, si les appels pour des personnes malades après un repas de champignons sauvages sont moins nombreux, ceux-ci sont potentiellement beaucoup plus graves car les quantités consommées sont importantes.

Les symptômes d'intoxications les plus courants sont des troubles digestifs tels que nausées, vomissements, diarrhées plus ou moins intenses. Dans les cas les plus graves, ces troubles digestifs surviennent plusieurs heures après le repas et s'accompagnent de lésions du foie ou des reins qui peuvent mettre la vie en danger.

Le seul moyen de distinguer les champignons toxiques des champignons comestibles est d'avoir des connaissances précises sur les caractères distinctifs des différentes espèces, rappelle le Centre Antipoisons, qui conseille dès lors aux personnes passionnées par la cueillette de participer aux activités d'un cercle de mycologie.