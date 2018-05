Rappel de fromages possiblement contaminés par la E.coli

Les autorités françaises ont informé l'agence belge que ce fromage avait également été livré en Belgique. L'Afsca ordonne en conséquence le rappel des fromages reblochons 450g entiers au lait cru et estampillés FR 74.096.050 CE, dont le numéro de lot indiqué sur l'emballage commence par 8CR. Les consommateurs sont priés de ne pas manger les fromages concernés et de les rapporter au point de vente où ils les ont achetés. L'Afsca demande par ailleurs aux entreprises belges qui ont reçu ce produit de ne plus les vendre ou les utiliser. Les symptômes d'une intoxication à la bactérie E.coli sont de type diarrhées, douleurs abdominales ou vomissements. Si aucun symptôme n'est apparu dans les 10 jours qui suivent la consommation, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin.