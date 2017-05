Recette du Cassoulet créole dit "Bout de Gras" de Laurent Balancy

Pour 4 personnes

Ingrédients:

1 jarret de porc avec l'os (environ 500-600 g),

500 g de saucisses de Toulouse,

400 g de poitrine fumée,

4 cuisses de canard à confire,

500 g de graisse de canard,

1 poignée de feuilles de quatre-épices (ou, plus facile à trouver, des feuilles de curry),

500 g de haricots blancs de type Soissons,

1 tête d'ail, gros sel.

Pour le bouillon :

3 carottes,

1 oignon,

1 c à c de curcuma,

sel et poivre.

Préparation

- La veille, mettre à tremper les haricots de Soissons pendant au moins 24 heures, et mettre les cuisses de canard en saumure dans du gros sel pendant 12 à 24 heures.

- Le matin du jour même, désosser le jarret et mettre les os à pincer au four pour la préparation du bouillon.

- Dans une marmite d'eau, mettre les os à bouillir avec les jarrets et la poitrine fumée, au moins 1 heure. Réserver la poitrine et le jarret, garder le bouillon à part et jeter les os.

- Couper l'oignon, les carottes en brunoise et faire revenir dans une casserole avec 3 gousses d'ail écrasées ou mixées. Ajouter les haricots, le curcuma, le sel, le poivre et une feuille de quatre-épices. Recouvrir avec le bouillon (sans oublier d'en réserver 3-4 louches pour la suite des opérations). Laisser monter à ébullition et laisser cuire pendant 2 heures (tout en vérifiant la cuisson au bout de 1 heure).

- Pendant ce temps, sortir les cuisses de canard, enlever le surplus de sel et mettre dans la graisse de canard. Ajouter 4 ou 5 gousses d'ails écrasées avec 4-5 feuilles de quatre-épices. Laisser confire entre 60 °C et 80 °C pendant 5 à 6 heures.

- Faire cuire la saucisse de Toulouse dans le four à 180 °C pendant 25 min.

- Dans quatre cassolettes, disposer, en portions, les saucisses, le lard, le jarret et les cuisses de canard. Recouvrir avec les haricots. Ajouter une louche de bouillon. Mettre au four à 180 °C pendant quelques minutes.

- Servir bien chaud et pas sec.