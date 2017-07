Recettes de vromage, le fromage végétal (vidéos)

Avant de se lancer, il n'est pas inutile de préciser que le terme de fromage végétal est très vaste et regroupe aussi bien des produits qui tente d'imiter tant que ce peut les vrais fromages tant au niveau de la structure que du gout et ceux qui s'en libère pour proposer des textures et des saveurs nouvelles.

Mais dans les deux cas, la composition n'a strictement rien à voir avec la préparation du fromage. En effet pour pouvoir s'appeler fromage, le produit doit être composé de lait d'origine animale. Cela vaut d'ailleurs aussi pour les termes yaourt, crème et beurre.

Ces vromages ou au faux-mage ou encore vegan cheese sont essentiellement composés de purée d'oléagineux (comme la noix de cajou) qui sont "pimpées" avec des superaliments, des épices ou encore des herbes. Certains utilisent aussi du lait de soja ou d'amande.

