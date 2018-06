Recettes: la fraise dans tous ses états

On sait Christophe Adam adepte des concepts et des livres centrés sur un seul ingrédient. Cette fois, l'homme a jeté son dévolu sur la fraise : " C'est le plus séducteur de nos fruits avec sa couleur rouge, celui auquel on pense en premier quand on évoque le plaisir, la sensualité. Charnue, tendre, juteuse, savoureuse, elle symbolise la vie : la preuve, les femmes enceintes en raffolent - alors les légendes urbaines ne sont pas nées de rien ! " Se focaliser sur un produit et en faire le tour, en explorer chaque possibilité, en décortiquer chaque saveur : le pâtissier originaire du Finistère a fait de cette obsession sa spécialité.

...