Recettes: trois classiques italiens revus par le chef de l'Emporio Armani Ristorante à Paris

Situé juste au-dessus de la boutique Armani, au coeur de l'indémodable quartier Saint-Germain-des-Prés, l'Emporio fait partie de ces adresses gastronomiques où l'on commence à voyager dès la lecture du menu. Direction l'Italie, bien sûr, dans un décor aux tons beige-gris mêlant le cuir et le verre, et où le chef Massimo Tringali imagine des plats " haute couture " avec de la passion plein les mains. Venu du réputé Casadelmar, en Corse, où il officiait comme second, le cuisinier d'origine sicilienne n'aura pas mis longtemps à trouver ses marques et, surtout, à séduire les palais les plus fins : arrivé ici il y a moins de deux ans, il vient déjà de décrocher sa première étoile au Michelin. Petite papote entre deux services - il faut imaginer l'accent italien qui, à l'oral, fait chantonner le verbe...

