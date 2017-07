3 recettes de frosé, la boisson tendance de l'été

La recette originale

Ingrédients :

- 500gr de fraises ;

- 1 bouteille de rosé ;

- 100gr de sucre ;

- 1 citron ;

- Des glaçons.

La recette :

La recette du frosé est on ne peut plus simple : disposez tous les ingrédients dans un blender et mixez le tout pendant une trentaine de secondes. Versez dans un verre et... à votre santé!

Une alternative : le frosé pastèque

Essayez aussi le frosé à la pêche

La recette du frosé est très simple et adaptable à toutes vos envies. Il suffit de partir de la recette originale et de remplacer les fraises par d'autres fruits, par exemple des framboises, des myrtilles ou même de la noix de coco. Pour ceux qui aiment vivre dangereusement, il est même possible d'y ajouter de l'alcool. Donc, faites-vous plaisir et surtout, soyez créatifs!

Maureen Horlait