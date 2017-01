6 recettes de glaces maison à faire sans machine

Les Romains raffolaient déjà des sorbets, qu'ils préparaient à base de neige et d'aromatisants tels que des fruits, du miel ou du vin. Cela fait plusieurs siècles également que les Arabes et les Chinois connaissent ce délice glacé. La crème glacée italienne, quant à elle, séduit le monde entier depuis le XVe siècle. A l'époque, la machine à glace n'existait pas. Aujourd'hui encore, il est possible de s'en passer et de faire de la glace de deux manières très simples.

LÉGÈRE ET ONCTUEUSE

Première possibilité: il vous suffit de faire geler les fruits et de les mixer ensuite avec les autres ingrédients jusqu'à l'obtention d'un sirop de sucre. Vous réaliserez alors des "glaces à l'eau", moins onctueuses que la glace traditionnelle.

Deuxième possibilité: vous pouvez préparer de la glace "non turbinée", sous forme d'une mousse glacée ou d'un soufflé glacé. De la mousse ou de la crème fraîche battue vigoureusement apportent de la légèreté. Les ingrédients de base sont les mêmes que pour la crème glacée: du lait entier, de la crème fraîche, du sucre et des jaunes d'oeufs. Le résultat ressemble à s'y méprendre aux crèmes glacées onctueuses que l'on achète habituellement. Vous pouvez y ajouter des fruits, du chocolat, des noix...

L' inconvénientest que la glace faite maison peut facilement cristalliser. Elle devient alors beaucoup plus dure et n'est pas très agréable en bouche. Pour éviter cela, réduisez la quantité d'eau, car elle est à l'origine du durcissement de la glace. Autre point essentiel: remuez bien la préparation afin de la rendre légère et crémeuse. Le secret d'une glace artisanale réussie est le bon dosage des ingrédients.

Conseil: placez la glace une demi-heure au réfrigérateur avant de la servir. Ainsi, elle ramollira et n'en sera que plus savoureuse.

Christophe Declercq donne des cours de pâtisserie et de confection de glaces à l'école de boulangerie, de boucherie et d'hôtellerie Ter Groene Poorte à Bruges. Il vous propose ici ssix recettes pour réaliser votre propre glace sans machine.

Texte Sabine Lamiroy