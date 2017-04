6 recettes originales à base d'avocat

Comme le faisait remarquer notre coup de projecteur sur ce fruit, l'avocat est tendance. Il contient des graisses saines, des fibres et des vitamines, ce qui lui vaut une bonne réputation. Son goût délicieux et sa texture riche le rendent d'autant plus irrésistible. Voici 6 recettes originales pour le savourer dans toute sa saveur.