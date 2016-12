Gâteau blanc aux épices et fruits rouges

Ingrédients

70 g de beurre fondu,

120 g de sucre,

3 oeufs,

2 sachets de sucre vanillé,

1 c à café de cannelle,

1 c à café de quatre-épices,

100 g de pâte à tartiner aux noisettes,

100 g de crème fraîche épaisse,

250 g de farine,

1 sachet de levure chimique,

125 g de fruits rouges et sucre glace pour la décoration

Pour le glaçage :

1 blanc d'oeuf,

200 g de sucre glace,

1 c à soupe d'eau de fleur d'oranger

Préparation

- Préchauffez le four à 180 °C. Beurrez un moule à manqué avec 20 g de beurre fondu.

- Mettez tous les ingrédients du gâteau dans le bol d'un robot, sauf les fruits rouges, et mixez jusqu'à obtenir une pâte lisse. Versez la préparation dans le moule préparé et faites cuire au four pendant 50 minutes environ. Démoulez le gâteau sur une grille et laissez refroidir.

- Préparez le glaçage. Mettez le blanc d'oeuf dans une petite casserole sur feu doux et battez-le au fouet pour le faire mousser. Ajoutez le sucre glace et l'eau de fleur d'oranger, toujours en remuant sur feu doux, jusqu'à ce que le glaçage durcisse un peu sur les bords de la casserole (environ 5 minutes).

- Versez le glaçage sur le gâteau, recouvrez-le entièrement et laissez durcir à l'air libre.

- Pour servir, recouvrez le gâteau avec les fruits rouges saupoudrés de sucre glace.