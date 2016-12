Gâteau glacé au chocolat

Ingrédients

250 g de chocolat noir,

260 g de beurre,

6 oeufs,

180 g de sucre glace,

80 g de farine,

1 sachet de sucre vanillé

Pour le glaçage :

100 g de crème liquide,

200 g de chocolat noir,

50 g de beurre,

1/2 c à café d'huile végétale,

2 c à soupe de sucre glace

Préparation

- Préchauffez le four à 180 °C. Beurrez un moule en forme de fleur avec 10 g de beurre.

- Faites fondre le chocolat et 250 g de beurre en morceaux au micro-ondes ou au bain-marie.

- Séparez les oeufs. Fouettez les jaunes avec le sucre glace jusqu'à ce que le mélange blanchisse, puis ajoutez la farine. Battez les blancs d'oeufs en neige ferme avec le sucre vanillé.

- Mélangez d'abord le chocolat fondu puis les blancs battus à l'appareil. Versez la pâte dans le moule préparé et faites cuire 30 minutes au four, puis laissez tiédir avant de démouler le gâteau sur un plat.

- Préparez le glaçage. Faites bouillir la crème, puis versez-la sur le chocolat cassé en morceaux. Ajoutez le beurre en dés et l'huile, puis lissez au fouet et versez sur le gâteau refroidi. Réservez à température ambiante et saupoudrez de sucre glace au moment de servir.