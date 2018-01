Oeuf cocotte au curcuma et aux pousses d'épinards

Pour 1 personne

1 poignée de feuilles d'épinard fraîches, 60 ml de crème végétale, sel, 2 grosses pincées de curcuma en poudre, 1 oeuf (ou 2 selon l'appétit).

Laver les épinards, les disposer dans le fond d'une petite cocotte individuelle ou d'un ramequin.

Mélanger la crème avec le curcuma et une pincée de sel, verser sur les épinards.

Casser l'oeuf et le placer délicatement au-dessus.

Cuire 12 minutes environ à la vapeur : le blanc doit être juste pris et le jaune encore crémeux.

Variantes

Remplacer les épinards par des rondelles de courge cuites et des épices douces, des fleurettes de brocoli et du thym frais ou des tagliatelles de légumes (carotte, courgette...) et du basilic.