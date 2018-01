Raviolis chinois aux petits primeurs

Pour une vingtaine de raviolis

Pour la pâte : 200 g de farine de blé T55 (+ un peu pour le plan de travail), sel.

Pour la garniture : 2 belles poignées de jeunes pousses d'épinards, 200 g de fèves et de petits pois cuits (surgelés si on le souhaite), 4 tiges de cébette, 1 grosse c à s de coriandre hachée, 1/2 citron vert bio, 1 c à c d'huile de chanvre (ou de sésame), 1 c à s de pistaches.

Préparer la pâte : mettre la farine dans un récipient et la mélanger avec une pincée de sel. Ajouter petit à petit 100 ml d'eau bouillante, en remuant constamment à la fourchette.

Dès que la pâte s'amalgame, former une boule, la filmer et la placer au réfrigérateur pour 20 minutes environ.

Faire tomber les pousses d'épinards 2 minutes dans un récipient, à la vapeur (si l'on utilise des fèves et petits pois crus, les écosser en ôtant également l'enveloppe des fèves, puis les cuire 10 minutes, à la vapeur, en ajoutant les pousses d'épinards 2 minutes avant la fin de la cuisson).

Mélanger avec les fèves et les petits pois (s'ils sont surgelés), les cébettes émincées et la coriandre. Dans un bol, mélanger le zeste et le jus du citron, avec l'huile de chanvre, puis ajouter aux légumes, ainsi que les pistaches hachées. Saler.

Sortir la pâte du réfrigérateur. La rouler entre les paumes en un long boudin d'environ 2 cm de diamètre. Découper en une vingtaine de petits tronçons.

Prélever un tronçon, l'aplatir sur le plan de travail fariné afin de former un petit disque épais. Etaler le disque au rouleau à pâtisserie, des bords vers le centre, en opérant un quart de tour entre chaque passage du rouleau : les bords doivent être plus fins que le centre.

Placer un disque sur la paume, disposer 1 c à s de garniture au centre et plier le disque en deux, en soudant bien les bords du bout des doigts farinés, afin d'obtenir un croissant.

Disposer la raviole sur une feuille de papier sulfurisé légèrement farinée. Répéter l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients.

Cuire 15 à 20 minutes à la vapeur et déguster encore chaud, avec un peu de shoyu et d'huile végétale.