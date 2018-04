Recette: le Tiramisu du chef étoilé Massimo Tringali

Pour 2 personnes

Ingrédients : 50 g de sucre, 110 g d'oeufs extra frais (environ 2), 250 g de mascarpone, 150 g de boudoirs, 150 g de café, cacao amer à discrétion.

Etapes

- Séparer minutieusement les blancs des jaunes d'oeufs.

- Fouetter les jaunes avec la moitié du sucre jusqu'à obtention d'un mélange blanc et mousseux.

- Ajouter progressivement le mascarpone tout en continuant à mélanger.

- Placer la préparation au réfrigérateur et monter les blancs en neige avec le reste du sucre.

- Ajouter une cuillère de blancs montés en neige à la crème, mélanger énergiquement pour délayer la préparation.

- Ajouter petit à petit le reste des blancs montés en neige en mélangeant délicatement du bas vers le haut. Laisser reposer la préparation au réfrigérateur pendant environ 3 heures.

- Tapisser le fond de deux verres de la quantité de crème au mascarpone nécessaire. Ensuite, tremper les boudoirs dans le café légèrement tiède et les disposer sur la crème, dans le verre. Ajouter une deuxième couche de crème et continuer en alternant avec les boudoirs imbibés de café, jusqu'au bord du verre. Terminer par une dernière couche de crème et saupoudrer de cacao amer.