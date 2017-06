Recettes : des bols de graines qui donnent du punch

Voilà déjà deux ans que ce petit contenant aux rondeurs charmantes fait courir la planète food... Chez nous, c'est le chef étoilé Sang-Hoon Degeimbre qui a mis le projecteur sur la tendance, dès 2015, en lançant San, un établissement dans le centre-ville bruxellois où ses mets raffinés sont disposés dans des bols. Depuis, une deuxième enseigne a vu le jour au Sablon. Ce qui l'intéresse : le fait que dans ce pot, tous les aliments se mélangent et qu'en une cuillerée on parvienne à prendre conscience du patchwork des saveurs... et ce, pas forcément à la faveur d'une de ces soupes ramen aux parfums asiatiques, qui font fureur elles aussi. Mais le cuisinier de L'Air du Temps est loin d'être le seul à avoir vu là un nouvel allié gastro. Ainsi, à Paris, le jeune Jean Imbert, vainqueur de la saison 3 de l'émission Top Chef, a ouvert deux adresses sous le label Les bols de Jean, dans le IIe et le IXe arrondissement, avec pour principe de servir de savoureuses préparations dans de petits écrins... en pain !

