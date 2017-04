Salade de taboulé frais au chou-fleur, avocats et asperges

POUR 4 :

200 g de chou-fleur

1 citron bio

4 c. à s. d'huile d'olive

sel et poivre

12 asperges vertes

2 avocats

1 orange

1 mangue

2 c. à s. de pignons de pin

60 g de roquette quelques feuilles de menthe fraîche

Hachez les fleurettes de chou-fleur avec un robot ménager jusqu'à obtenir des gros grains. Lavez et séchez le citron, râpez le zeste d'oe citron au-dessus des grains de chou-fleur, mélangez au jus d'oe citron et d'1 cuillère d'huile d'olive, assaisonnez de poivre et de sel. Mélangez bien le tout.

Coupez l'extrémité dure des asperges, cuisez les tiges quelques minutes dans de l'eau en ébullition. Plongez-les dans de l'eau froide, coupez-les dans le sens de la longueur. Pelez les avocats, coupez-les en lamelles, aspergez de jus de citron. Pelez l'orange à vif (coupez la peau pour la séparer des quartiers). Pelez la mangue, coupez-la en fines lamelles. Ciselez finement la menthe. Faites griller les pignons de pin quelques minutes dans une poêle sèche.

Mélangez les grains de chou-fleur aux asperges, à la roquette, aux quartiers d'orange, à la mangue et aux avocats. Ajoutez la menthe et les pignons de pin, mélangez à la cuillère.

Réalisez une vinaigrette avec le reste du jus de citron, de l'huile d'olive, du poivre et du sel. Versez sur la salade.