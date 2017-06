1. C'est le plan hydratation

S'hydrater est vital, mais même si on le sait, au quotidien on met trop peu en oeuvre ce précepte vertueux. Dans l'introduction de son ouvrage Boissons saines et gourmandes (*), dont sont issues les recettes suivantes, la spécialiste de la cuisine végétale Marie Laforêt nous rappelle qu'on parle souvent " d'un nécessaire apport journalier en eau de 2 litres ", ceux-ci étant issus de tout ce qu'on ingurgite, solide comme liquide.

