Soupe froide d'avocat à l'eau de coco

POUR 4 :

2 avocats

50 jeunes pousses d'épinards

1 concombre bio

1 petite échalote

15 feuilles de coriandre fraîche

1 c. à s. d'huile d'olive ou d'huile de coco

400 ml d'eau de coco

jus de 2 citrons verts

sel et poivre du moulin

1 jeune oignon

quelques brins de ciboulette

Pelez les avocats, enlevez les noyaux. Lavez et essorez les pousses d'épinards. Lavez le concombre, coupez-le dans le sens de la longueur et retirez les graines. Pelez l'échalote. Ecrasez les légumes avec les feuilles de coriandre, l'huile et l'eau de coco. Ajoutez le jus de citron vert. Assaisonnez d'une pincée de sel. Couvrez le tout, laissez refroidir dans le frigo.

Versez la soupe dans de petits bols, assaisonnez de poivre du moulin et de ciboulette, ajoutez le jeune oignon émincé.

Si la soupe est trop épaisse, ajoutez de l'eau de coco.