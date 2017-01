Verrines de parfait glacé à la vanille et coulis de framboises

DESSERT 30'

Pour 6 verrines:

Pour le coulis de framboises:100g de framboises • 20g de sucre • du jus de citron • oe feuille de gélatine, trempée dans l'eau •Pour le parfait :oe gousse de vanille • 1dl de lait • 80g de sucre • 2 jaunes d'oeufs • 3dl de crème fraîche •Pour la finition :menthe • framboises • sucre déco

Pour le coulis : mixez les framboises avec le sucre et du jus de citron jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse. Chauffez le tout à environ 60 °C et ajoutez-y la gélatine. Répartissez le coulis de framboises dans les verrines et placez-les ensuite au congélateur. Pour le parfait: coupez la gousse de vanille en deux dans le sens de la longueur, récupérez-en les graines et mettez-les dans le lait avec les Ÿ du sucre. Portez le tout à ébullition. Battez les jaunes d'oeufs avec le reste du sucre. Versez une partie du mélange brûlant sur les jaunes battus et mélangez. Mettez le tout dans une casserole et réchauffez à 85 °C. Passez le mélange au tamis et battez-le à froid jusqu'à l'obtention d'une texture mousseuse. Fouettez la crème. Sa texture doit être légère mais pas trop ferme. A l'aide d'une spatule, mélangez la préparation à la vanille avec la crème fraîche battue. Répartissez la préparation dans les verrines et remettez-les au congélateur. Avant de servir, ajoutez quelques framboises, un peu de sucre déco et une feuille de menthe.