Rencontre culinaire avec Magalie Verbaet, chef du Tapta

Après sa formation culinaire à Coxyde, Magalie Verbaet a travaillé plusieurs années en salle et aux fourneaux de restaurants tels que le Dôme sur Mer, le petit frère de l'étoilé Dôme, à Anvers. "J'ai longtemps eu peur de me profiler comme chef et il a fallu du temps et de nombreux encouragements avant que j'ose enfin lancer ma propre adresse", avoue-t-elle. Son Ossip, à Berchem, proposait une cuisine d'une sobriété rafraîchissante. La décision de déménager dans le centre-ville et de passer à un concept principalement axé sur le lunch a été motivée par une volonté de trouver un équilibre entre travail et vie privée. "Un resto lunch est une bénédiction pour ma vie sociale, mais sans couper les ponts avec le bon vieux temps grâce à l'ouverture du samedi soir."

