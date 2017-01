Repas énergie pour marathoniens: sukuma wiki avec ugali

Sukuma Wiki est un plat national à base d'un légume qui ressemble à notre chou frisé, de tomates et d'oignons. Il est servi avec l'Ugali, un plat de maïs comparable à la polenta.

PREPARATION: 20'

Portez l'eau à ébullition dans une grande casserole. Versez la semoule de maïs dans la poêle et continuez à remuer.

Laissez mijoter 15 min à feu doux jusqu'à ce que la polenta soit épaisse et remuez régulièrement pour éviter les grumeaux.

Retirez du feu.

Lavez le chou frisé et les tomates et rincez-les.

Coupez le chou frisé en fines lanières et les tomates en dés.

Hachez l'oignon.

Chauffez l'huile de coco dans une poêle. Ajoutez l'oignon et laissez revenir 2 min. Ajoutez le chou frisé et les tomates et laissez revenir encore 3 min. Ajoutez l'eau et le sel et laissez mijoter 10 min jusqu'à ce que le chou frisé soit tendre.

Pour servir, formez une boule de polenta et disposez les légumes tout autour.

INGREDIENTS pour 2 PORTIONS

POUR L'UGALI

750 ml d'eau

150 g de semoule de maïs pour polenta

sel

POUR LE SUKUMA

200 g de chou frisé

2 tomates

1 oignon

2 cs d'huile de coco

150 ml d'eau

sel

Calories par portion : 567 kcal, glucides : 95 g, dont sucres : 5 g, protéines : 13 g, lipides : 18 g

Recette issue de l'ouvrage Food2Run de Renata Rehor.