150 restos à moins de 50 euros: pour les fans de poissons (3/8)

Cela faisait longtemps que l'on rêvait d'une cantine dédiée au poisson qui soit à l'image du produit et nous rappelle le dépouillement océanique des débuts. Soit un lieu débarrassé du folklore façon banc d'écailler ou plateau de fruits de mer. Dans le genre, Beaucoup Fish s'affiche indépassable avec son décor taillé à la serpe, illuminé par un comptoir en marbre blanc - l'enseigne possède un volet " shop ". Un peu desservi par une situation difficile, à deux pas de la rue de Laeken, l'adresse est l'une des meilleures de la ville en matière de produits de la mer. Outre les délicieuses croquettes aux crevettes (17 euros), il ne faut pas manquer " the catch of the day " que l'on accompagne avec les " side dishes " du moment.

