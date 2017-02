Le restaurant de la semaine : Bottega Della Pizza révolutionne la pizza

Genre : Cantine rock

"Ce que les psychophysiologistes appellent une "prise de nourriture"", comme l'écrit encore l'auteur de La Vie mode d'emploi. Et puis, Roberto Casula vint.

Passé par un double étoilé du sud de l'Italie et connu en Allemagne pour avoir ouvert une cantine déjantée sur une péniche berlinoise, ce pizzaïolo tatoué a bouleversé nos papilles avec sa "tonno e cipolla", une création qui panachait sashimi de thon et oignons rouges.

Etendant son empire sur Bruxelles, l'homme vient d'ouvrir un nouveau point de chute au Sablon. Le lieu est sans concession : lumières trash diffusées par des plafonniers, nappes à carreaux dans le plus pur style gargote populo, déco assurée par quelques plantes vertes...

N'empêche, à moins de chercher l'intimité d'un tête-à-tête, on signe et on persiste pour la planche d'antipasti à 12 euros qui emmène les charcuteries et les légumes du côté des beaux-arts, pour les vins nature transalpins à tomber et, bien sûr, pour une pizza telle que la Bottarga (17 euros) à base d'oeufs de poissons sardes (cabras) salés et séchés, accompagnés de basilic et de sauce tomate.