Le restaurant de la semaine: Bouch' et Bouchon, une adresse namuroise bluffante

Genre : bouchon namurois

L'enseigne est d'une justesse totale, évitant tous les pièges de la cuisine spectacle. Cette pertinence, on la palpe dès le décor portant la patte de Virginie Pigeon. Murs clairs, banquettes en bois et comptoir en carrelage, la grammaire formelle renvoie vers la sobriété des shakers.

Ce petit lait esthétique, que l'on lape extatique, chemine main dans la main avec une assiette irréprochable.

Au déjeuner, on mise sur un modeste potage du moment à 5 euros. La préparation n'est pas un simple produit d'appel destiné à piéger l'avare. A base de courgette, tomate et céleri, il fait valoir une texture onctueuse qui réchauffe le coeur. La soupe est livrée avec un petit plaisir coupable touchant : une portion de gruyère fraîchement râpé.

Le poisson du jour (17,50 euros), quant à lui, n'en est pas un. Il s'agit d'un steak de calamar à la texture proche de la saint-jacques, accompagné d'une sauce aux agrumes et d'une purée de butternut.

On notera que les deux compères s'activent à tour de rôle en cuisine et en salle. Et qu'ils importent également du vin en direct - d'où le coefficient minimaliste.