Le restaurant de la semaine: La Biche nous fait les yeux doux

Genre: Belgian pub

Tout comme Chez Richard, adresse chroniquée en ces pages, on doit cette enseigne à une équipe, celle de la Maison du Peuple, à Saint-Gilles, qui sait y faire en matière d'endroits en vogue.

Le scénario est d'ailleurs plus ou moins le même, celui d'un bar assez basique qui retrouve des couleurs. Tant la situation - de grandes baies vitrées ouvrent la vue sur la place de la maison communale - que le décor de bistrot bruxellois dépoussiéré, font mouche. En plus de l'habillage rassurant, entre murs lambrissés et carrelage construit sur un jeu optique, l'enseigne concocte un déjeuner digne de ce nom.

On en prend la mesure dès la soupe du jour à 4 euros, dont les contours veloutés sont assurés par de l'aneth et du céleri. Dans la foulée, c'est la salade de chèvre chaud - préférée aux penne all'ortolona, aux spaghetti al ragù et aux croque-monsieur - qui épate. Pour 10 euros, elle témoigne d'une attention inhabituelle. Les contours sont vraiment soignés : toasts délicatement grillés dont la croûte a été ôtée, dés de poire, amandes effilées, crudités variées et traits de sirop de Liège.

Un bel ouvrage à accompagner d'une bière d'artisans (Moinette, Zinnebir, Val Dieu...).