Le restaurant de la semaine: Les Gamines, à la fois resto, comptoir et épicerie

Genre: Food pèlerinage

Saint-Hubert est un pôle magnétique pour les randonneurs. Les forêts de Freÿr septentrionale et méridionale, celles de Saint-Hubert, d'Hazeilles, de Saint-Michel ou du roi Albert, le domaine de Mirwart... Des milliers d'hectares répartis sur dix communes.

Après les avoir arpentés, où poser son sac et ses bâtons nordiques ? Sans hésiter chez ces " Gamines ", le projet de deux soeurs gastronomiquement délurées ayant redonné vie à un hôtel familial plutôt moche.

Bonne nouvelle : l'intérieur boisé fait rapidement oublier les délires architecturaux de l'extérieur. Tout à la fois comptoir, restaurant et épicerie, cette enseigne se distingue notamment par une sélection imparable de produits souvent glanés à proximité.

On apprécie l'apéritif - un vermouth Antica Formula Carpano rosso (5,50 euros) servi avec une accorte rondelle d'orange -, les viandes et les charcuteries de bouchers-artisans locaux (Magerotte à Nassogne, L'Artisan des saveurs à Muno...) et surtout, une création originale qui a tout compris au goût : des petits-gris de Namur croisés avec des lamelles de chorizo (15 euros).

Les plus ? Une carte des bières exemplaire (GenGoulf, Millevertus, Demanez...), ainsi qu'une cave à vins vitrée en libre accès (Foillard, Métras, Dard & Ribo...).