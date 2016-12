Le restaurant de la semaine: Makimasan, mouchoir de poche nippon qui n'a pas froid aux yeux

Genre: Japanese fast-good

On en pense quoi ? Qu'il faut avoir de gros mochis sous le kimono pour ouvrir un fast-good japonais juste en face de Sushi Shop, adresse qui truste la boulette de riz sous nos latitudes.

Qu'importe, Makimasan n'a pas froid aux yeux, cela mérite d'être encouragé. L'enseigne le prouve en misant sur le " fait minute ", la cuisson live et des prix accessibles - aucun plat ne dépasse les 10 euros. Soit un exercice périlleux, qui culmine avec le King salmon roll (7,95 euros), un plateau qui aligne huit clones coiffés d'un oeuf de saumon.

Les points forts ? Un riz tiède, de l'avocat avec du goût, du très bon gingembre mariné en guise d'accompagnement et surtout une tranche de saumon snackée en dernière minute. Cela change des makis et autres sashimis qui séjournent trop longtemps dans des comptoirs réfrigérants.

Encouragé par cette bonne expérience, on opte pour une salade wakame (2,95 euros), des edamame (2,95 euros) et un chicken Kyoto (8,95 euros) malheureusement un cran en dessous du reste - riz trop cuit et poulet frit un poil trop gras.

Dans la foulée, on pointe également la déco bien sentie d'écrin vitré noir et or.