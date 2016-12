Le restaurant de la semaine : N'Zo, vivant, généreux et émouvant

Il y a des soirs où la lucidité nous envahit. On réalise, par exemple, que la fameuse "cuisine ouverte" est sans doute la plus grosse arnaque gastronomique actuelle qui soit. Sous couvert d'instaurer de la proximité entre le chef et le convive, elle ne fait en réalité que souligner la distance.