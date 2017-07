RobinFood: l'appli contre le gaspillage alimentaire

"Chaque jour, certainement dans la distribution, des tonnes de nourriture invendue sont jetées parce que leur date de conservation est dépassée, constate Martin Bragard, CEO de Robin Food. Qu'il s'agisse de poisson, de viande ou de plats préparés qui ne peuvent plus être consommés. Nous entendons lutter contre ce gaspillage tout en veillant à offrir aux client des produits de qualité à un prix intéressant. Dans cette optique, nous proposons aux commerçants de proposer via une appli leurs invendus arrivant presque à échéance. Le client peut alors venir chercher la marchandise en question à un moment précis dans le magasin. De même, les restaurateurs qui se retrouvent avec un stock important peuvent trouver ici une solution. Ils peuvent ainsi revendre leurs plats que les clients peuvent venir retirer entre 14 et 17 h par exemple. "

Bragard a déjà réussi à convaincre quelques chaînes et commerces à Bruxelles. La chaîne bio Sequoia et les boutiques de Färm Store sont ainsi les premiers partenaires à rallier la nouvelle plate-forme.

" Vendre l'idée a été très simple, explique encore Bragard, mais l'implémentation a été une autre paire de manches. Nous rêvions d'une API capable de faire directement le lien avec leurs bases de données, mais les entreprises se sont montrées réticentes. D'où pas mal de travail administratif pour introduire chaque jour les denrées dont on veut se défaire. En plus des étiquettes promotionnelles à apposer, il s'agit là d'un surcroît de travail. C'est pourquoi nous cherchons à simplifier au maximum la vie des entreprises en encodant au préalable les produits dans le système. Nous leur avons demandé d'établir au préalable une liste des produits avec photo que nous avons préparés dans leur système. La seule chose à faire est de pousser sur un bouton lorsqu'un produit est disponible. "

Quid de la rentabilité ? " Pour l'instant, nous ne gagnons pas d'argent, confesse Bragard. Nous voulons d'abord bâtir une communauté autour de notre appli, laquelle sera toujours gratuite pour le consommateur. Par la suite, l'objectif est de proposer un abonnement aux commerçants pour promouvoir leurs produits, afin de leur permettre de générer des rentrées. "

Tel n'est donc pas encore le cas. Bragard a fondé Robin Food sur fonds propres - " Juste le minimum pour lancer une SPRL. " - et a écrit comme informaticien la première version de l'appli, après quoi son cofondateur Thomas Walkiers en a poursuivi le développement. " Depuis lors, je suis responsable du volet commercial et lui de l'informatique, sourit-il. L'évolution future ? Nous essayons au maximum de parler à la presse afin de faire connaître notre message. De même, nous tablons sur les réseaux de nos partenaires pour trouver les premiers clients. Sequoia compte 50.000 likes sur Facebook, soit autant de personnes intéressées par notre produit. Ce n'est qu'une fois que nous serons connus que nous irons discuter avec quelques business angels pour renforcer notre financement. Peut-être que nous pourrons réaliser un tel seed round d'ici la fin de l'année. Nous tablons dès lors sur 50.000 à 100.000 ? afin de nous payer enfin un salaire et investir dans la vente et le marketing. "

Robin Food la joue donc relax et y va pas à pas. D'abord le lancement à Bruxelles, après quoi le reste de la Belgique sera progressivement abordé. " L'étranger ? C'est à voir. De nombreux projets similaires existent au-delà de nos frontières, lesquels disposent incontestablement d'un réseau déjà plus vaste. Il sera difficile de s'imposer sur ces marchés. "

L'appli est disponible sur www.robinfood.store