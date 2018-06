Sabrina Ghayour, voyage culinaire à travers la Perse d'hier et d'aujourd'hui (+ recettes)

"La vie est un festin, et tous ceux qui boivent et mangent avec moi, qui savourent leurs repas comme ils savou- rent la vie, sont ceux qui comptent le plus. " La citation qui sert de porte d'entrée au livre Festins raconte à la fois la convivialité, la bonté et la simplicité qui émanent des recettes proposées par Sabrina Ghayour. Cette chef d'origine iranienne ne clame pas ces mots-là par hasard : elle n'a que 7 ans lorsqu'elle commence à imaginer ses propres soupes, et à l'âge de 11 ans, elle est désignée " cuisinière officielle " de sa famille. Les souvenirs de cette enfance imprègnent littéralement ses créations. Quand elle était petite, les fêtes étaient omniprésentes - comme dans toutes...