Sélection : 10 tables pour se régaler en Provence

Envie d'un tendre moment de gourmandise bourgeoise? Cette table gastronomique lovée dans une somptueuse bâtisse du début du XXe siècle, aux portes du Mercantour, est toute recommandée! Vous apprécierez d'abord l'élégance du parc et l'architecture imposante de cet hôtel château, témoignant encore brillamment de la réussite économique et sociale des habitants de Barcelonnette émigrés au Mexique entre 1850 et 1900, avant d'entreprendre un intéressant voyage dans la noblesse culinaire. Une exploration gourmande rythmée par une cuisine d'instinct justement parfaite!

