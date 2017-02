Sélection : 10 vins à boire en amoureux à la Saint Valentin

Champagne Chartogne Taillet "Sainte Anne" - Merfy - Montagne de Reims - Champagne - France - 35€

Champagne généreux à base de pinot noir, pinot meunier et chardonnay. La bulle est fine et le fruit flatteur. L'élégance au service de votre tête à tête avec votre amoureu-x-se ou avec votre homard...

Clos de Dia 2015 - Garnatxa blanca - Terra Alta DO - Catalunya - España - 7,90€

Ce grenache blanc rond et gras, aux arômes de fruits blancs (poire et pêche de vigne), accompagnera à merveille vos poissons à chair blanche.

Le Petit Courselle "Les Copines" 2015 - sauvignon, sémillon & chardonnay - Entre-Deux-Mers - Bordeaux - France - 9,70€

Les soeurs Marie & Sylvie Courselle produisent ce Vin de France à la fraîcheur et au fruit (agrumes et exotiques) généreux qui se suffiront à eux-mêmes pour un chti canon apéritif ou pour tenir compagnie à vos sushis.

Santiago Roma 2015 - Albariño - Rias Baixas DO - Galicia - España - 12,70€

Lorsque les clochers de Saint-Jacques de Compostelle et de la Basilique Saint-Pierre apparaîtront sur l'étiquette de notre monocépage Albariño, vous saurez qu'il est l'heure de sortir le plateau de fruits de mer du réfrigérateur.

Bourgogne blanc "Reserve" Nuiton-Beaunoy 2014 - Chardonnay - Beaune - France - 15,40€

Angoissé à l'idée du faux pas oenologique pour votre dîner de Saint-Valentin ? Nous avons les puissants moyens de vous garantir un moment d'exception, grâce à ce Bourgogne d'un équilibre époustouflant entre son fruit et une minéralité envoûtante. Mariez-le à une petite poêlée de Saint-Jacques... orgasme garanti !

Pierre Dupond 2015 - Gamay & syrah - Vin de France - Beaujolais - France - 6,90€

Le croquant et le fruit (cerise & framboise) du gamay et la structure de la syrah en font un vin léger et digeste pour l'apéro, accompagné d'antipastis ou frappé pour les amateurs de rouges frais.

Romanticon 2015 - Alicante bouschet - Almansa DO - España - 9,80€

Au cas où vous auriez perdu votre couette, ce vin à base du cépage teinturier (cépage noir à jus noir) Alicante bouschet vous réchauffera le coeur grâce à sa puissance épicée, enrobée dans des arômes de vanille et de caramel... à déguster avec la côte à l'os qui rôtit sur le grill de votre feu ouvert.

Weingut Heinrich "RED" 2013 - Burgenland - Österreich - 11€

Ce domaine de l'est de l'Autriche produit des vins qui sont parmi les plus prestigieux du pays, dans le respect des principes de la biodynamie, depuis 2006. "Red" est issu d'un assemblage des trois grands cépages noirs autrichiens (Zweigelt, blaufränkisch & saint-Laurent) qui fermentent naturellement afin de donner un vin digeste sur des arômes de fruits rouges et d'épices (tabac, poivre, herbes). Vin d'une buvabilité subversive, attention !!!

Château La Baronne "Les Lanes" 2014 - Carignan & grenache - AOP Corbières - Languedoc - France - 11,60€

Le soleil et les arômes de garrigue de ce jus sudiste, n'enlèvent rien à surprenante fraîcheur qui en fait un vin d'une élégance parfaite ! Au menu de nos amoureux... des fourneaux : pigeonneau rôti aux champignons.

Jean-François Mérieau "Cent Visages" 2013 - Côt - Touraine - France - 13,80€

Ce vin issu d'un vignoble actuellement en conversion vers l'agriculture biologique, est vinifié naturellement à base de Côt (le nom du malbec dans le nord de la France), sans utilisation de levures exogènes et sans filtrage, ce qui lui confère un fruit (cassis et baies de bois) croquant qui cohabite à merveille avec la richesse de son jus... à déguster sur une assiette de fromages et charcuteries chez Rubis !