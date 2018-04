Sept restaurants belges dans le top 100 des meilleurs restaurants d'Europe

Kobe Desramaults est un habitué d'OAD, puisqu'il y figurait en 2016, à la troisième place, avec son établissement In de Wulf** à Dranouter qui a fermé ses portes il y a plus d'un an. Il avait même empoché la première place en 2014.

Le podium est composé du Suisse Andreas Caminada de Schloss Schauenstein*** à Fürstenau, suivi du Suédois Magnus Nilsson de Fäviken** à Järpen et de l'Espagnol Víctor Arguinzoniz de "Etxebarri*" à Axpe.

Dans le top 100, on retrouve également Hertog Jan*** de Gert de Mangeleer à Zedelgem (11e) qui a décidé de fermer fin 2018, L'air du temps** de Sang-Hoon Degeimbre à Liernu (35e), Hof van Cleve*** de Peter Goossens à Kruishoutem (36e), Bon Bon** de Christophe Hardiquest à Bruxelles (71e), The Jane** de Sergio Herman et Nick Bril à Anvers (73e), et Souvenir de Vilhjalmur Sigurdarson à Gand (95e).

Huit autres restaurants belges figurent également dans le palmarès élargi entre la 100e et la 200e place: De Jonkman** de Filip Claeys à Bruges (160e), 't Zilte** de Viki Geunes à Anvers (167e), Willem Hiele Lunch & Gastentafel de Willem Hiele à Coxyde (170e), La Paix* de David Martin à Anderlecht (181e), Bartholomeus** de Bart Desmidt à Knokke-Heist (183e), Pastorale** de Bart De Pooter à Rumst (192e), Arabelle Meirlaen* à Marchin (194e) et Table d'Amis* de Matthieu Beudaert à Courtrai (195e).

Les classements sont constitués sur la base d'un ensemble de 175.000 restaurants visités par 5.700 personnes dans plus de 10 pays, dont la France, le Japon, les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Italie ou encore le Royaume-Uni. (