Simone a soif, rafraîchissante révolution dans les boissons

Pour la petite histoire, comment est né ce projet ?

Il y a quelques années, en 2013, Agnès (mon associée) organisait l'anniversaire de sa fille. Qu'allait-elle servir à boire aux enfants ? De l'alcool ? Mais non, ils n'avaient que 11 ans ! Des sodas ? Trop chimiques et trop sucrés. De l'eau ? Pas très festif. Des jus naturels ? Plein de sucres aussi... Elle a donc mélangé du jus de pommes avec de l'eau et de l'hydrolat afin d'avoir une boisson très rafraîchissante et pleine de saveurs. Face au constat qu'il n'existait sur le marché aucune boisson à la fois naturelle et peu sucrée - sans sucre ajouté et contenant naturellement peu de sucre -, elle décida d'apporter une solution nouvelle pour ceux qui voulaient boire bien.

Expliquez- nous ce qui se cache derrière ce nom

Le nom arriva comme une évidence lorsqu'Agnès invita sa voisine, Simone, agricultrice de son état, à venir goûter son invention. La voyant sortir de sa Citroën, rayonnante, du haut de ses 80 ans, Agnès vit en elle tout ce que sa nouvelle boisson représentait à ses yeux : délicieuse, décalée et sans artifices. Simone but le verre qu'Agnès lui tendait et avant même qu'Agnès ait le temps de pouvoir lui expliquer ce qu'il y avait dedans, elle lui en redemanda. Simone était née, et Simone avait soif !

Pouvez-vous nous dire ce que sont les hydrolats ?

Les hydrolats sont des eaux aromatiques contenant des molécules d'huiles essentielles actives et volatiles. Pour les obtenir, on distille de la vapeur d'eau de fleurs (appelée dans ce cas eau florale), de feuilles ou encore de rameaux des plantes. L'eau s'évaporant est ensuite recueillie, elle est alors remplie de molécules aromatiques : c'est ce que l'on appelle alors "hydrolat". Chaque hydrolat a des vertus similaires à l'huile essentielle correspondante, mais son utilisation est beaucoup plus simple. Ils ont des avantages notoires sur la santé. Par exemple, dans notre boisson Fraise Mélisse, l'hydrolat de mélisse possède des vertus apaisantes et son effet calmant et relaxant est connu pour aider à lutter contre le stress, les angoisses et les insomnies.

Comment mettez-vous au point vos associations audacieuses ?

Un mélange d'instinct, une pointe de folie et beaucoup d'essais, mais aussi le respect d'un cahier des charges très précis. Nous sélectionnons des fruits et légumes de nos régions (des vrais fruits, pas des concentrés) certifiés bio auxquels nous associons une plante sous forme d'hydrolat. Le mélange doit non seulement être délicieux et rafraîchissant, mais doit aussi contenir moins de 25 kcal par 100 ml et un taux de sucre ridiculement bas.

En quelques mots, dites-nous pourquoi vos boissons rhabillent toutes les autres. Parce qu'avant, si vous cherchiez une alternative aux sodas et à l'alcool, votre choix se limitait à l'eau, au thé ou aux jus naturels (très sucrés). Maintenant, vous avez une boisson rafraîchissante sans avoir à faire de compromis entre le naturel, le peu sucré, la santé et le plaisir de boire.

Comme voyez-vous l'avenir de Simone dans les mois, les années à venir.

Dans les semaines qui arrivent, nous aimerions convaincre une trentaine de bars et restaurants à Anvers, Gand, Leuven et Mons de remplacer leur gamme de boissons sucrées par notre alternative bio et très peu sucrée. Nous voudrions aussi que nos hydrolades soient présents plus généralement dans les bars des grands événements de Belgique (Geentse feest, foires et salons...), mais aussi choisis comme option pour remplacer les sodas dans les écoles, les théâtres et les entreprises.

Enfin, autres perspectives, créer de nouvelles saveurs tout aussi originales en partenariat avec des chefs et des producteurs de fruits, légumes ou plantes.

Au-delà de l'aspect gustatif, votre initiative possède un véritable revers social, pouvez-vous nous en toucher deux mots.

Plus qu'un simple produit, Simone a Soif !, c'est aussi une vraie implication pour l'environnement via le choix de produits bio, locaux et de saison ainsi qu'une implication sociale par les collaborations avec des ateliers protégés et les relations en direct avec les producteurs. L'impact social le plus important se marque sur la santé des consommateurs de boissons rafraîchissantes : face à la croissance de l'obésité (infantile ou adulte), la réduction drastique de la consommation de sucres (notamment à travers les sodas) est un enjeu crucial pour notre santé.