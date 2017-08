Souvenirs d'été '96 d'Yves Mattagne

Impossible, ou presque, de ne pas connaître Yves Mattagne, tant ce chef médiatique est partout. Le Belge ne cesse de se démultiplier, quand il n'est pas en cuisine du restaurant doublement étoilé Sea Grill, une maison bruxelloise dont il est responsable depuis près de trente ans, ou de la brasserie Balthazar, qu'il a ouverte il y a un an à Knokke-Heist, avec Laurent Vandekerkhove aux manettes. Émissions de télévision, missions de consultance diverses pour l'ouverture d'établissements et d'hôtels aux quatre coins du monde, plats préparés pour le compte de Delhaize, menus imaginés pour la compagnie aérienne Brussels Airlines, Privajet ou les maisons de retraite Orpea, participation à des manifestations publiques comme Culinaria ou Dinner in the Sky... À croire qu'il ne dort pas.

