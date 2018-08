Survivre à la chaleur grâce aux boissons belges sans alcool

Les hydrolades de Simone a soif

C'est sans doute la plus connue de ce panel et surtout la boisson soft la moins sucrée du marché belge. La bien nommée "hydrolade" est une boisson naturelle composée d'environ 75% d'eau, le reste étant du jus de fruit et une touche d'herbe, sous forme de vapeurs de plantes (ou hydrolats). La gamme est composée de cinq mélanges : pomme géranium, concombre menthe, fraise mélisse, poire immortelle et, le dernier né, cerise houblon.

Où les trouver ? Rendez-vous sur leur site internet pour consulter tous les points de vente : www.simoneasoif.be/ou-nous-trouver/

Le Cola de Roman

Roman, c'est avant tout une brasserie située dans les Ardennes flamandes qui produit de nombreuses bières belges. Mais elle a également élaboré différentes boissons fraîches composées de leur eau de source, d'extraits naturels et de sucres purs. D'ailleurs, parmi leur gamme comprenant les classiques limonades et orangeades, se trouve le seul Cola "made in Belgium".

Où les trouver ? Rendez-vous directement sur leur site internet : www.roman.be/fr/

La Climonade

Le doux nom de "Climonade" a été donné en hommage, selon la légende, à la princesse Clémentine de Croÿ venue au Royaume de Belgique pour épouser le comte Adhémar d'Oultremont de Duras en 1880. Clémentine recevait souvent dans leur château et inventait, en ces occasions, des recettes de breuvages exotiques et naturels. Aujourd'hui, la Climonade est composée d'un sirop réalisé à base de jus d'agrumes, de sucre de betterave de Hesbaye et d'eau de source du domaine de Néguy à Céroux-Mousty. Une version sucrée à la stévia est également disponible.

Où la trouver ? Rendez-vous sur leur site internet pour consulter tous les points de vente : climonade/points-de-vente

Les limonades de Ritchie

La production de Ritchie dans la brasserie de la famille Verlinden à deux pas de Leuven avait pris fin dans les années 1970, suite au refus de Jan, le petit-fils de l'époque, de reprendre l'affaire familiale. Question d'air du temps sans doute car 35 ans plus tard, il revient sur sa décision et relance la production. C'est le retour de Ritchie : une limonade 100% belge, légèrement pétillante, à base de jus concentré d'orange, de pamplemousse ou de citron et sucrée au sucre de canne.

Où les trouver ? Rendez-vous sur leur site internet pour consulter tous les points de vente : www.drinkritchie.com/fr/locator/

Le sirop au cuberdon de Léopold

La légende raconte que cette fameuse petite douceur conique belge fut conçue au 19ème siècle par un membre du clergé vivant en Flandre, près de Bruges. C'est de là que lui viendrait son surnom de "bonnet de curé". D'ailleurs, saviez-vous qu'en Flandre, le cuberdon est appelé "neuzeke" ? Désormais, cette madeleine de Proust belge se décline aussi sous la forme de sirop. Le goût du cuberdon reste indescriptible, entre la framboise, la confiture et la barbe à papa. Bref, le sirop au cuberdon est la régression parfaite pour l'été, à diluer dans l'eau plate ou pétillante.

Où le trouver ? Vous pouvez le commander directement sur leur boutique en ligne : cuberdonsleopold.com

L'astuce "bien-être" : créer sa boisson à base d'hydrolats L'hydrolat est l'eau de source ayant servi à la distillation des plantes aromatiques. Il contient une faible quantité de principes aromatiques, des oligo-éléments et les principes actifs solubles dans l'eau. Il est l'outil d'une "aromathérapie douce" et a donc des effets bénéfiques sur la santé. Les hydrolats sont souvent utilisés en usage externe, sous forme de lotion pour la peau. Mais il est tout à fait possible de les utiliser de manière interne. Pour ce faire, il est généralement recommandé de verser 2 à 3 cuillères à soupe dans un litre d'eau que l'on boira tout au long de la journée. De manière plus ponctuelle, on peut ajouter une cuillère à café d'hydrolat à un verre d'eau. Voici les propriétés de certains d'entre eux : Romarin à verbénone : effet drainant qui aura des bienfaits sur des peaux à tendance acnéique. Fleur d'oranger : plante calmante et antistress. Particulièrement recommandée pour les enfants agités. Menthe poivrée : effet digestif, apaise les intestins sensibles et le reflux. Mélisse : apaisante sans être sédative. Comme la fleur d'oranger, la mélisse est particulièrement recommandée pour les enfants agités. Elle est également digestive. Verveine : propriétés digestives, calmantes et antistress. Où les trouver ? Dans les magasins bios et les herboristeries. La marque belge Bioflore est particulièrement recommandée.

