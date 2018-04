Tontons, pour redécouvrir le spaghetti bolo et sa recette familiale

Tontons est une adresse où l'on vient et revient. L'un de ces endroits dessinés pour le dimanche soir, surtout quand on a envie de préserver l'illusion que, le lendemain, il ne faudra pas rouler sa pierre jusqu'en haut de la montagne. L'intitulé de cette cambuse, qui renvoie à Georges Lautner, va comme un gant à une enseigne laquée à la nostalgie. Sa situation, ouverte sur une place, emmène du côté d'une atmosphère de village. Humble ? La cantine de Valérie l'est certainement, même si elle s'est fixé une tâche ambitieuse, à savoir redorer le blason du spaghetti à la bolognaise, plat bâtard et répudié, né dans les interstices de deux cultures.

