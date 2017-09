Tour d'Europe des petits-déjeuners, entre mythe et réalité (en images)

Est-ce que les Danois mangent du saumon fumé le matin, tous les Anglais des haricots blancs et des saucisses, et les Allemands, principalement du muesli? Entre stéréotypes et réalité, l'idée qu'on se fait des petits-déjeuners à travers les différents pays d'Europe peut être fort différente, selon ce sondage effectué par le site Hometogo auprès de 150 voyageurs.