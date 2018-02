Trinity, une tablette de chocolat divine et généreuse à 6 mains

Trinity, un nom christique pour un produit divin, née de la rencontre des savoir-faire et de la créativité de trois grands noms du chocolat belge, à savoir Pierre Marcolini, chocolatier star, Jean-Philippe Darcis, le Verviétois et Cédric de Taeye considéré comme le 'représentant la génération montante des jeunes virtuoses du chocolat".

Elaborée à partir de fèves indiennes, cette tablette Grand Cru à l'amertume maîtrisée surprend par sa finesse aromatique (notes de fraîcheur acidulée, d'agrumes, de raisin et fruits secs).

Mais elle incarne aussi à elle seule l'esprit du mouvement bean to bar dont ces trois artisans sont les fers de lance, faisant encore partie des chocolatiers à suivre tout le processus de création du chocolat, de la séllection des fêves de cacao auprès des producteurs, à la torréfaction et ce afin de créer un véritable chocolat signature.

Cette création à six mains sera dévoilée au public et mise en vente en exclusivité à l'occasion du chocolat de Bruxelles, les 2, 3 et 4 mars. Et, cerise sur la tablette, les bénéfices de sa vente seront reversés à l'ONG indienne STOP qui oeuvre pour la prévention de la traite des jeunes filles par l'alphabétisation, réhabilite et réinsère socialement les victimes par la formation professionnelle notamment. Doublement généreux.