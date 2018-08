Trois adresses véganes pionnières nous livrent leurs recettes

Il suffit de pousser la porte d'une librairie pour comprendre. Au rayon culinaire, entre Ma cuisine vegan de tous les jours et Vegan débutant (tous deux aux éditions La Plage ), on ne compte plus les titres qui invitent à passer à table en évitant les produits d'origine animale. Les causes de cette tendance de fond ? Elles sont multiples, mais certainement à chercher du côté d'un public de plus en plus attentif à ce qu'il ingurgite. Pour certains, il s'agit de souscrire aux préceptes de l'antispécisme, cette philosophie qui refuse de placer la race humaine au-dessus des autres. " L'espèce n'est pas un critère pertinent pour décider des droits des êtres ", martèle fermement Garance, étudiante de 19 ans acquise à cette façon de penser. Elle n'hésite pas à citer Aymeric Caron pour asseoir son propos : " Etre végan, c'est affirmer des valeurs d'empathie, de décroissance, de respect des plus faibles. " Pour d'autres, le véganisme procède de convictions écologiques. Ceux-là entendent " éviter d'ajouter de l'entropie à l'entropie ", comme le précise Damien, architecte devenu végétalien à l'aube de ses 40 ans. Pour lui, il n'est pas inutile de rappeler les chiffres maintes fois évoqués : on sait que l'élevage, qui serait à la base de 80 % de la déforestation tropicale, produit plus de gaz à effet de serre que l'ensemble des transports mondiaux. " La production d'un seul kilo de viande de boeuf nécessite près de 15 000 litres d'eau et 7 kilos de céréales ", ajoute le quadra. Sans parler de la ...