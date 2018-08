Un "food district" à la station de métro bruxelloise de City 2 jusque fin mai 2019

Promettant une "offre alimentaire axée sur le goût, la simplicité et la qualité" mais aussi locale, AG Real Estate, propriétaire et gestionnaire des lieux, a pour "ambition d'offrir une nouvelle vie au centre commercial et d'en faire une adresse incontournable du centre-ville", précise l'agence de communication Tribe Agency.

Teinté de béton, de couleur noire, de bois et de végétation, l'espace alimentaire de style industriel est composé de sept établissements (Fresh Box, Chicken Republic, Sub & co, Asian Street, Point Bar, Pizza Club et Sweet Corner) pour un total de 200 places assises.

Durant neuf mois, les comptoirs proposeront des plats à consommer sur place ou à emporter, à des prix moyens de 6 à 8 euros.

Ouvert de 08h00 à 19h00, le food market devrait devenir définitif après les transformations du City 2.