Un nouvel Hard Rock Café en Belgique pour la fin mars

Le café exposera notamment des vestes ayant appartenu à John Lennon, Bruce Springsteen et David Bowie, mais également les chaussures qu'a portées Prince durant la tournée "Purple Rain", une jupe de la chanteuse Lady Gaga et des guitares des Foo Fighters, Les Paul et Eddie Van Halen.

Certains objets exposés auront un ancrage local puisque la jupe de la diva américaine Lady Gaga a été réalisée par le créateur Toon Geboers, sorti de la Modeacademie d'Anvers. Le Hard Rock Café attend également une batterie du groupe anversois dEUS.

La chaîne de restauration avait déjà ouvert un café sur la place anversoise vingt ans auparavant. Mais l'établissement avait dû fermer à la suite de résultats peu concluants. Il y a quatre ans, elle revenait en Belgique avec un établissement sur la Grand Place de Bruxelles. "C'est un grand succès et c'est pour cela que nous ouvrons un deuxième Hard Rock Café en Belgique", a expliqué le manager général de la filiale anversoise, Teelse Tamme. "Nous avons déjà recruté 60 personnes et souhaitons offrir à nos clients une expérience unique."

Le Hard Rock Café d'Anvers proposera des éléments traditionnels de la carte de la chaîne américaine, comme des hamburgers, des cocktails et des souvenirs. Près de 200 places seront disponibles sur deux étages avec une terrasse chauffée avec vue sur la Groenplaats.